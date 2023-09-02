Суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 500 мільйонів гривень.
Про це повідомляють кореспонденти «Радіо Свобода» і «Суспільне».
Під вартою Коломойський має перебувати у Дніпрі. Він повинен здати всі документи й не спілкуватися зі свідками.
Адвокати Коломойського повідомили, що вносити заставу не будуть. Вони подадуть апеляцію.
Судове засідання проводили в закритому режимі на вимогу захисту бізнесмена.
- Вранці Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він вивів за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.
- 1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти».