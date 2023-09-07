Ігор Коломойський отримав ще одну підозру — у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро повідомило бізнесмену Ігорю Коломойському про ще одну підозру — у заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Про це НАБУ оголосило 7 вересня.

Слідство встановило, що в січні — березні 2015 року Ігор Коломойський розробив план заволодіння грошима банку, аби фінансувати свої офшорні компанії та збільшити власну частку в статутному капіталі ПриватБанку. Для цього банк штучно зобовʼязали виплатити офшорній компанії Коломойського понад 9,2 млрд грн під приводом «зворотного викупу власних облігацій» за завищеною вартістю.

446 мільйонів із цих грошей переказали на рахунки трьох повʼязаних компаній — під виглядом операцій купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського. Ці гроші він вніс до статутного капіталу ПриватБанку.

Підозри отримали:

Ігор Коломойський — організатор;

колишній голова правління ПриватБанку;

заступник керівника напрямку — директор департаменту міжбанківського дилінгу банку;

заступник голови правління банку — директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства банку;

заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Їх підозрюють за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.