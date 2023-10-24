Суд залишив олігарха Ігоря Коломойського в СІЗО

Шевченківський районний суд міста Києва залишив олігарха Ігоря Коломойського в СІЗО і призначив йому додаткове медичне обстеження.

Раніше адвокати Ігоря Коломойського заявляли, що в СІЗО їхнього клієнта позбавили доступу до життєво важливих ліків. Сторона захисту подала клопотання про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області.

У залі суду Коломойський підтвердив, що страждає на панкреатит і цукровий діабет і не отримує необхідного лікування на постійній основі. Захисники просили провести незалежне медичне обстеження, а також повідомили, що їхній клієнт може потребувати операції через камені в нирках.

Сторона обвинувачення наполягала, що слідство не завершило необхідні процесуальні дії, і на ймовірності тиску на свідків.

Телеведуча «1+1» Алла Мазур, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Демченко і головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький в залі суду заявили про готовність взяти Коломойського на поруки.