Суд не скасував заставу для Ігоря Коломойського і залишив його в СІЗО

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського про скасування застави в 3,9 мільярда гривень.
Про це передає «Суспільне» із зали суду.
Суд залишив Коломойського під вартою. Прокурори вважають, що якщо суд помʼякшить запобіжний захід, то бізнесмен може переховуватися від слідства на Кіпрі чи в Ізраїлі. Він має ізраїльське громадянство і закордонний паспорт, сказали в суді.
Суддя також заявила, що громадянство України Ігоря Коломойського припинили 17 липня 2022 року, а той сказав, що міграційна служба не інформувала його про це. Водночас він визнав наявність у себе паспортів Кіпру та Ізраїлю. Тому його судять як іноземця.
Адвокати бізнесмена кажуть, що Коломойський не планує переховуватися від слідства або впливати на свідків, перешкоджаючи правосуддю.
Раніше захист просив скасувати арешт з альтернативою застави в 509 мільйонів гривень. Однак суд апеляцію не задовільнив і залишив запобіжний захід без змін — тримання під вартою та застава у 3,89 мільярда гривень.
- Ігор Коломойський наразі перебуває в СІЗО — 2 вересня йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав уже кілька підозр, серед них і відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.
- Раніше, 1 лютого 2023 року, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» та «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виведенні за кордон понад пів мільярда гривень.