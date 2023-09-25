Суд залишив Ігоря Коломойського під вартою

Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою. Його апеляцію не задовольнили. Запобіжний захід без змін — тримання під вартою та застава у 3,89 мільярда гривень, передає «Суспільне» з зали суду.

Захист просив скасувати арешт із альтернативою застави 509 мільйонів гривень. Прокурор клопотав, щоб засідання проводили в закритому режимі. Однак адвокати не проти, аби воно було відкритим.

На суді були присутні телеведучі каналу «1+1» Наталія Мосейчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко. Вони заявили, що готові взяти Коломойського на поруки. Також про готовність це зробити заявив головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький. Мосейчук назвала це рішення «історією про гуманність» і додала, що воно було колективним.

Сам Коломойський заявив, що українське громадянство в нього «нібито як забрали», однак українського паспорта він не віддавав. Він підтвердив, що має громадянство Кіпру та Ізраїлю, тому його судять як іноземця. Він сказав, що почувається добре, і зазначив, що не спілкується з представниками влади, оскільки у нього відібрали телефон.

Коломойський, який отримав три підозри у виведенні багатомільярдних коштів з ПриватБанку, перебуває під вартою з 3 вересня.