OSINT-група Oryx підрахувала втрати росіян після ударів по аеродромах у Бердянську і Луганську

За даними OSINT-групи Oryx, через удари ЗСУ по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську було знищено девʼять російських гелікоптерів — сім Ка-52 та два Мі-8.

Про це повідомив на X аналитик Oryx Якуб Яновський.

За його інформацією, ще вісім Ка-52 та сім Мі-8 пошкоджені.

Яновський уточнив, що гелікоптери, які не підлягають відновленню, також перебувають у категорії пошкоджених. Найімовірніше, вони остаточно знищені, однак, проєкт Oryx не може це точно довести.