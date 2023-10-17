Зеленський підтвердив застосування далекобійних ракет ATACMS

Володимир Зеленський підтвердив застосування в Україні далекобійних ракет ATACMS. Імовірно, ними вдарили по аеродромі окупованого Бердянська вночі 17 жовтня.

«Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно — «атакамси» себе показали», — заявив він.

ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS.