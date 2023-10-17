По аеродромі Бердянська, ймовірно, вдарили ракетами ATACMS. Росіяни публікують фото уламків

По аеродромі окупованого Бердянська вночі 17 жовтня, ймовірно, вдарили маневреними дальнобійними ракетами ATACMS.

Російські пабліки та воєнкори поширюють фото касетного суббоєприпасу — окремої бомби, нібито знайденої на місці удару по аеродромі. Нерозірваний круглий боєприпас дуже схожий на М74, який є у ракетах ATACMS Block I (М39) та Block IA (М39А1) з дальністю ураження 300 км.

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OSINT-аналітики також припускають, що на фото саме М74 від ракети MGM-140 ATACMS.

Сьогодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки головнокомандувача подякував західним партнерам за «ефективну зброю», натякнувши на використання нового типу озброєння.

«Дякую тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам — ефективна зброя, як ми й домовлялися», — заявив президент.