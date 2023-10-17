ЗСУ вдарили по аеродромах поблизу Бердянська і Луганська. Російські воєнкори назвали удар найсерйознішим за час війни

У ніч на 17 жовтня українські війська завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ та Генеральний штаб повідомляли, що удари «були успішними». Також додавалося, що уражені два гелікоптери.

Удар по аеродромі підтверджується і сервісом FIRMS — картою пожеж NASA. На території аеродрому видно три позначки, а описі вказано, що пожежа виникла після 04:00.

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Реакція росіян

Окупаційна влада Бердянська згодом визнала нічну атаку на аеродром, але стверджує, що російська ППО «успішно збила» ракети на підльотах. При цьому у соцмережах поширюється відео очевидців, на якому можна побачити пожежу та почути звуки вторинної детонації. Місцеві жителі у чатах міста писали, що удар був саме по аеродромі.

Російські воєнкори і канали, тим часом, пишуть, що атака поблизу Бердянська була однією з найсерйозніших за час повномасштабного вторгнення.

Telegram-канал «Два Майори» пише, що по аеродромі запустили щонайменше 40 ракет, серед яких касетні. Деякі канали, такі як WarGonzo, вже стверджують, що то була атака ракетами ATACMS.

Канал Fighterbomber, який веде колишній військовий льотчик рф, пише про значні втрати в техніці та особовому складі.