WSJ: Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS

Газета The Wall Street Journal теж пише про перший випадок застосування Україною далекобійних ракет ATACMS. Посилаючись на джерела, вона повідомляє, що США таємно відправили невелику партію ракет із радіусом дії близько 160 кілометрів.

Таку дальність ураження (до 165 км) має базова версія MGM-140A ATACMS Block 1 із касетною бойовою частиною, що налічує 950 бомб типу M74.

Російські воєнкори тим часом опублікували ще одну партію фото уламків ракети, що атакувала аеродром Бердянська. Це все ж MGM-140A ATACMS Block 1. На корпусі ракети добре видно маркування.

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