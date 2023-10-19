«Схеми» показали наслідки ударів ЗСУ по аеродромах у Бердянську і Луганську

Розслідувальний проєкт «Схеми» опублікував супутникові знімки від Planet Labs, на яких видно аеродром Бердянська й Міжнародний аеропорт «Луганськ» після ракетних ударів ATACMS.

На знімках за 18 жовтня видно частину злітної смуги летовища в Бердянську, де раніше були гелікоптери. Там помітно, що ці місця уражені.

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Planet Labs також зафіксував пошкодження на аеродромі Луганська після ударів українського війська.

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