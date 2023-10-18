Суд арештував майно експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва на 12 млрд грн

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора завершили розслідування справи щодо експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва й передали її до суду. Також суд арештував його майно на понад 12 мільярдів гривень.

Про це пише пресслужба СБУ.

У справі також проходить директораДепартаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства. Їхні кошти, нерухомість, корпоративні права та майно, записане на родичів за кордоном, тепер арештовані.