Politico: Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Азербайджан може найближчими тижнями вторгнутися до Вірменії

Державний секретар США Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан може незабаром вторгнутися до Вірменії.

Про це пише видання Politico із посиланням на двох людей, які знайомі з перебігом розмови.

У телефонній розмові 3 жовтня законодавці зажадали від Блінкена можливих заходів проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у відповідь на вторгнення до Нагірного Карабаху наприкінці вересня. Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає можливості притягнути Азербайджан до відповідальності та не планує продовжувати давню угоду, яка дозволяє США надавати військову допомогу Баку. Він додав, що Штати бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями. Проте, як пише Politico, Блінкен висловив упевненість у дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном.