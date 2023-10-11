У Брюсселі завершилось засідання контактної групи «Рамштайн». Що отримає Україна

Міністерство оборони України опублікувало перелік дій країн-партнерів для підтримки України за результатами 16-го засідання контактної групи «Рамштайн». Ось що отримає Україна:

Від США: новий пакет допомоги на суму $200 мільйонів. Він містить боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети, посилення авіаційного озброєння, протитанкову зброю. Повний перелік можна побачити тут.

новий пакет допомоги на суму $200 мільйонів. Він містить боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети, посилення авіаційного озброєння, протитанкову зброю. Повний перелік можна побачити тут. Від Великої Британії: повний пакет допомоги для фінансування розмінування та обслуговування техніки на €115 мільйонів.

повний пакет допомоги для фінансування розмінування та обслуговування техніки на €115 мільйонів. Від Данії : передача F-16 на початку 2024 року.

: передача F-16 на початку 2024 року. Від Фінляндії: новий пакет допомоги на €95 мільйонів.

новий пакет допомоги на €95 мільйонів. Від Канади : $25 мільйонів на теплу уніформу для військових та підготовку до зимової кампанії.

: $25 мільйонів на теплу уніформу для військових та підготовку до зимової кампанії. Від Бельгії : підготовка пілотів F-16 та планувальників місій. Також дві бельгійські компанії (Sabena Engineering і Patria Bec) нададуть суттєву технічну підтримку флоту F-16. Бельгія знову прийме на навчання загін українських технічних спеціалістів. З 2025 року Бельгія надаватиме Україні винищувачі F-16.

: підготовка пілотів F-16 та планувальників місій. Також дві бельгійські компанії (Sabena Engineering і Patria Bec) нададуть суттєву технічну підтримку флоту F-16. Бельгія знову прийме на навчання загін українських технічних спеціалістів. З 2025 року Бельгія надаватиме Україні винищувачі F-16. Від Норвегії : $18,5 мільйона на розмінування.

: $18,5 мільйона на розмінування. Від Іспанії : додаткові системи ППО, допомога теплим одягом для воїнів та генераторами для підготовки до зими, а також €1,5 мільйона на гуманітарне розмінування.

: додаткові системи ППО, допомога теплим одягом для воїнів та генераторами для підготовки до зими, а також €1,5 мільйона на гуманітарне розмінування. Від Німеччини : посилення української системи додатковими ракетами, а також танки.

: посилення української системи додатковими ракетами, а також танки. Від Болгарії : меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Болгарії. Він визначає, але не лімітує основні напрями подальшої співпраці між країнами в сфері оборони. Крім іншого, документ передбачає співпрацю за напрямами кібернетичної безпеки, стратегічних комунікацій, а також надання матеріально-технічної допомоги. Болгарія буде допомагати з мовними курсами для пілотів F-16.

: меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Болгарії. Він визначає, але не лімітує основні напрями подальшої співпраці між країнами в сфері оборони. Крім іншого, документ передбачає співпрацю за напрямами кібернетичної безпеки, стратегічних комунікацій, а також надання матеріально-технічної допомоги. Болгарія буде допомагати з мовними курсами для пілотів F-16. Від Литви: два зенітно-ракетних комплекси NASAMS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, а також для зимової кампанії — електрогенератори, армійські похідні ліжка та тепла уніформа.

11 жовтня Володимир Зеленський прибув у Брюссель, де відбувалась 16-та зустріч у форматі «Рамштайн». Там утворили «коаліції можливостей» для довготривалого захисту України і стримування російської агресії протягом десятиліть.