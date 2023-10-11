На «Рамштайні» утворили «коаліції можливостей» для довготривалого захисту України. США допоможуть із Повітряними силами ЗСУ

На засіданні контактної групи «Рамштайн» у Брюсселі утворили «коаліції можливостей» для довготривалого захисту України і стримування російської агресії протягом десятиліть.

Про це 11 жовтня оголосив голова Пентагону Ллойд Остін.

Естонія та Люксембург очолить коаліцію, яка спрямована на підтримку українською IT-інфраструктури. Литва допоможе із розмінуванням, а США очолять коаліцію, яка допомагатиме Україні розвивати власні Повітряні сили (Данія та Нідерланди будуть співлідерами цієї коаліції). Далі Штати обіцяють приєднатись і до інших коаліцій в міру того, як вони формуватимуть протягом наступних тижнів, зокрема щодо бронетехніки та артилерії.

Щодо військової допомоги, то Болгарія пообіцяла, за словами Остіна, передати Україні компоненти для систем ППО С-300. Франція зобовʼязалась передати самохідні артилерійські установки Caesar і прискорити їхнє виробництво. Канада протягом наступних трьох років інвестує пів мільярда доларів в бронетехніку для України.

Також Литва оголосила, що передасть Україні два комплекси ППО NASAMS, 155-мм боєприпаси, електрогенератори, армійські розкладачки й одяг.

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