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США опублікували новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало новий пакет військової допомоги Україні. У ньому:

  • авіаційні ракети для ППО АІМ-9М;
  • обладнання протидії дронам (c-UAS);
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові ракетні комплекси АТ-4;
  • стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до неї;
  • підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.

Зброя надійде із запасів Пентагону.

  • США оголосили про цей пакет попри ситуацію у Конгресі. 3 жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади — вперше в історії Штатів. Клопотання про відставку спікера Кевіна Маккарті вніс його однопартієць Мет Гейтс. Серед названих причин, чому деякі однопартійці домагалися звільнити спікера Маккарті, є співпраця з демократами для погодження короткострокової резолюції про фінансування уряду США, а також відмова блокувати допомогу Україні.
  • Тепер Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера — тобто без розгляду залишається і допомога Україні. Зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.