Канада передає українським військовим зимовий одяг та боєприпаси

Канада передає українським військовим зимовий одяг та обладнання на суму $25 мільйонів. У списку — черевики, термобілизна та зимові спальні мішки, а також військова форма для двох тисяч українських жінок-військових, яку виробляють у Канаді.

Про це 11 жовтня оголосив міністр оборони Канади Білл Блер.

Також у пакеті буде обладнання від Канадських збройних сил:

2 000 додаткових пострілів калібру 155 мм;

димові боєприпаси, у тому числі 955 пострілів 155-мм артилерійських димових снарядів та понад 2 000 пострілів 81-мм димових мінометів;

2 260 протигазів;

277 авіаційних бомб масою 450 кг та підривників;

різні типи 76-мм морських боєприпасів.

Цей пакет фінансується з траншу Україні у розмірі $500 мільйонів, про який Канада оголошувала у червні 2023 року.

Міністр оборони Канади також зазначив, що минулого тижня Україна отримала майже 8 000 пострілів 155-мм боєприпасів, 10 000 пострілів 105-мм артилерійських снарядів та близько 2 000 000 патронів для стрілецької зброї.