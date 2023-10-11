Фінляндія передасть Україні 19-й пакет військової допомоги. Норвегія виділила €17 мільйонів на розмінування

Фінляндія надасть Україні ще один пакет військової допомоги. Президент Саулі Нііністьо ухвалив це питання 11 жовтня за пропозицією уряду.

Про це повідомляє Мінобророни Фінляндії.

Це вже 19-й вантаж фінської оборонної допомоги для України. Його вартість — €95 мільйонів.

«В Україні триває війна, результат якої вирішить порядок безпеки Європи та Фінляндії в майбутньому. Ми продовжуватимемо рішуче підтримувати Україну разом із нашими союзниками. Загальна вартість пакетів військового обладнання, які Фінляндія постачає в Україну, наразі становить 1,4 мільярда», — заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

Із міркувань безпеки терміни доставки і вміст пакета не розголошують.

Норвегія надає 200 мільйонів крон (приблизно €17,4 мільйона) на розмінування території України, повідомили в МЗС країни.

Кошти нададуть через профільні організації, що займаються розмінуванням — Norwegian People’s Aid, the HALO Trust і через ООН у рамках норвезької програми підтримки України Nansen.