Норвегія передасть Україні 50 гусеничних транспортерів M548

Норвегія передасть українським військовим 50 гусеничних транспортерів M548.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

«Це важливо, щоб мати можливість перевезення на території, де немає хороших доріг», — сказав він.

Ці машини перебували на зберіганні в армії Норвегії. Перед передачею Україні вони проходять техобслуговування.