Норвегія передасть Україні 50 гусеничних транспортерів M548

Норвегія передасть українським військовим 50 гусеничних транспортерів M548.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
«Це важливо, щоб мати можливість перевезення на території, де немає хороших доріг», — сказав він.
Ці машини перебували на зберіганні в армії Норвегії. Перед передачею Україні вони проходять техобслуговування.
- M548 — американський гусеничний транспортер, розроблений для потреб війська у 1960-х роках на базі вузлів ходової частини бронетранспортера M113. M548 — це міжнародна назва, у Норвегії ці машини називаються NM199.
- Також Норвегія передасть Україні F-16, а також два таких винищувачі для навчань. Про це 24 серпня заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з Володимиром Зеленським.