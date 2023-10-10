Держбюро розслідує 260 кримінальних проваджень щодо порушень у військкоматах і ВЛК

Державне бюро розслідувань відкрило 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у військкоматах і військово-лікарських комісіях.

Про це пише пресслужба.

ДБР оголосило підозру в цих справах 58 людям. До суду скерували 21 обвинувальний акт щодо 35 підозрюваних.

Бюро задокументувало, що посадовці, які фігурують у цих кримінальних провадженнях, отримали хабарів на майже чотири мільйони гривень. Суди вже заарештували майна на понад 3,2 мільйона гривень.