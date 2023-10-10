Держбюро розслідує 260 кримінальних проваджень щодо порушень у військкоматах і ВЛК

Державне бюро розслідувань відкрило 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у військкоматах і військово-лікарських комісіях.
Про це пише пресслужба.
ДБР оголосило підозру в цих справах 58 людям. До суду скерували 21 обвинувальний акт щодо 35 підозрюваних.
Бюро задокументувало, що посадовці, які фігурують у цих кримінальних провадженнях, отримали хабарів на майже чотири мільйони гривень. Суди вже заарештували майна на понад 3,2 мільйона гривень.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінили чоловіками, які отримали поранення на війні. 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх очільників обласних військкоматів.
- У вересні ДБР викрило посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, які вимагали хабар у військового. Перед цим у Вінниці викрили понад 10 працівників ВЛК і лікарів, які допомагали ухилянтам, в Одесі затримали співробітника ВЛК, який за $10 тисяч підробляв документи призовників, у Києві голові ВЛК Подільського військкомату повідомили про підозру в підробці довідок для виїзду військовозобовʼязаних за кордон.