Зеленський повідомив про звільнення всіх обласних військкомів. Замість них будуть офіцери з бойовим досвідом

Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення всіх керівників обласних ТЦК . Про це він повідомив за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони 11 серпня.

«Керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада», — додав Зеленський.

За два тижні буде засідання РНБО щодо діяльності військово-лікарської комісії, зараз триває перевірка і готуються пропозиції. «Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, до своїх завдань — це просто аморально», — наголосив президент.

РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Офіцерів Залужному мають порадити керівники оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань. Також офіцерів перевірить Служба безпеки України.

Станом на 8 серпня Державне бюро розслідувань розслідує 112 справ щодо посадовців військкоматів. Основні зловживання — схеми з виплатами, допомога в перетині кордону і побиття військових. Перевірка діяльності та способу життя працівників військкоматів по країні ще триває.