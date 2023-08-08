ДБР відкрило 112 справ щодо посадовців військкоматів

Державне бюро розслідувань з початку повномасштабного вторгнення розслідує 112 справ щодо посадовців військкоматів, 15 з них вже передали до суду.
Про це ДБР повідомило 8 серпня.
Перевірка діяльності та способу життя працівників військкоматів ще триває.
Серед резонансних справ:
- запорізький обласний військком, який збагачував своє оточення бойовими виплатами та допомагав ховатися від суду криміналітету;
- закарпатський військовий комісар, який змушував солдатів будувати його маєток;
- посадовець військкомату в Київській області, який допомагав нелегально перетинати кордон;
- полтавський військком, який жорстоко побив свого підлеглого;
- керівник Рівненського обласного військкомату, який побив військового;
- збагачення одеського військкома Євгена Борисова;
- працівник військкомату Черкаської області, який за $10 тисяч прикривав чоловіків від служби в армії;
- у Краматорському районі Донецької області — видача фіктивних документів для перетину кордону.
- У червні у вже колишнього очільника одеського військкомату Євгена Борисова знайшли віллу в Іспанії. Після цього Верховна Рада ініціювала перевірку всіх військкоматів. Перші результати перевірки — понад 2 300 звернень щодо неналежної роботи військкоматів, зараз перевіряють 102 керівників та їхніх заступників.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінені чоловіками, які отримали поранення на війні.