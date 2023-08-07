На Полтавщині військком побив свого підлеглого. У того струс головного мозку і надірване вухо

На Полтавщині начальник одного з районних відділів військкомату разом із двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.
Про це Державне бюро розслідувань повідомило 7 серпня.
Керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Аби «прикрити рота» підлеглому, військком вирішив провести «виховну роботу».
Посадовець взяв із собою головного сержанта й солдата (вони підлеглі постраждалого), близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого і викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили і після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів була в тулуб і голову. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, швидку для військового викликали сусіди. У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови й надірване вухо.
Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень і насильстві щодо начальника. Щодо підозри третьому учаснику побиття, то ще вирішують. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років.
- У Рівненській області військкоми побили військового. Так, полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти планує доповісти про їхні порушення під час служби. Через це вони побили чоловіка битою і зняли це на телефон. Посадовці також ставили потерпілого на коліна і змушували вимолювати пробачення.
- На Волині офіцер побив військового за те, що «зайшов не в ту кабінку в душі». Побитого виявили тільки за добу після інциденту, у нього діагностували черепно-мозкову травму, численні гематоми і перелом носа.
- У Черкасах представники військкомату побили чоловіка, коли вручали повістку.