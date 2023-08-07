На Полтавщині військком побив свого підлеглого. У того струс головного мозку і надірване вухо

На Полтавщині начальник одного з районних відділів військкомату разом із двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 7 серпня.

Керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Аби «прикрити рота» підлеглому, військком вирішив провести «виховну роботу».

Посадовець взяв із собою головного сержанта й солдата (вони підлеглі постраждалого), близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого і викликали його по телефону на розмову. Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили і після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів була в тулуб і голову. Потерпілий на деякий час втратив свідомість, швидку для військового викликали сусіди. У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови й надірване вухо.

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Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень і насильстві щодо начальника. Щодо підозри третьому учаснику побиття, то ще вирішують. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років.