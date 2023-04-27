У Черкасах під час видачі повістки працівники ТЦК побили цивільного — керівництво почало перевірку

У Черкасах представники Територіального центру комплектування побили чоловіка, коли вручали повістку. Поліція почала розслідування.

На відео люди у військовій формі та з документами в руках сперечаються з цивільним. Через кілька секунд починається бійка, яку зафіксувала камера спостереження. Через особливості ракурсу на відео не видно, хто кого вдарив першим. Однак чітко видно, як один із військових вдарив чоловіка кулаком в обличчя.

Після цього військові повели чоловіка попід руки в невідомому напрямку, а відео обірвалося.

У пресслужбі Черкаського обласного ТЦК пояснили, що чоловік «поводився провокаційно» та «ображав військкомів».

«Під час оповіщення населення в рамках загальної мобілізації, представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернули увагу на чоловіка, який почав себе вести провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов’язків. Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців», — йдеться в повідомленні.

Цивільного затримали, а на місце події приїхала поліція.

ТЦК запевняє, що відео вирване з контексту, мовляв, обставини значно ширші, аніж показано у фрагменті. Наразі призначено службову перевірку.

У Черкаській ОВА також відреагували на інцидент.

«Почну з головного: мобілізація — це не каральний захід, не чиясь забаганка. Це життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами. Це те, що потрібно для нашої Перемоги! Її крок за кроком виборюють реальні люди в реальних боях за нашу країну. Чи має право цивільний зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків, навіть якщо він вручає сповіщення? Моя відповідь: НІ. Чи має право військовий реагувати так, як ми бачили на відео? Моя відповідь: НІ. Офіційну оцінку цій ситуації та її учасникам дасть службова перевірка, яка вже розпочата в Черкаському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. А також правоохоронні органи. Є заяви від обох сторін. У нас має бути нульова толерантність до порушень і беззаконня», — наголосив очільник ОВА Ігор Табурець.