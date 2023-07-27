У Рівненській області військкоми побили військового. В одного з посадовців знайшли наркотики

У Рівненській області Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів, які побили військового. У одного з посадовців знайшли наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти планує доповісти про їхні порушення під час служби. Через це вони побили чоловіка битком і зняли це на телефон. Посадовці також ставили потерпілого на коліна і змушували вимолювати пробачення.

За даними «Української правди», керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки звати Сергій Луцюк. Видання опублікувало повне відео. На ньому керівник обласного ТЦК говорить із побитим солдатом про наркотики. Той на відео зізнається, що його спіймали з амфетаміном правоохоронці і тепер один із них вимагає компромат на керівництво військкомату, або посприяти викрити керівництво на корупції.

ДБР провело обшуки місця роботи, проживання і машини військкомів і знайшло телефон із доказами і биток.

У керівника Рівненського районного військкомату виявили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, а також приладдя для його вживання. Посадовця затримали. Йому оголосили про підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Керівнику обласного військкомату оголосили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Він може провести за ґратами до 12 років. Військовослужбовця теж затримали.