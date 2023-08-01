Міноборони до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів

До кінця 2023 року 30% керівного складу всіх військкоматів становитимуть бійці, які мають бойовий досвід, але через поранення не можуть продовжувати службу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

«Це дуже важливе питання та людський виклик: чому ТЦК очолюють люди, які не воювали і не мають досвіду. Тому над цим питанням ми також попрацювали та запропонували, щоб до кінця року 30% керівного складу замінити людьми, які воювали», — сказав генерал.

За його словами, це не швидкий процес, бо ветерани повинні мати бажання працювати у ТЦК та пройти відповідну підготовку й набратися досвіду.

Як додав заступник голови Міноборони, така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК від 50% до 70% замінені чоловіками, які дістали поранення на війні.

«Зараз ми дійшли до етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне — не зірвати процес мобілізації, тому що це основне», — зазначив він.