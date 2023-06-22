«УП»: Сімʼя одеського воєнкома купила в Іспанії житло й авто на мільйони. Той каже, що нічого не знає

Сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів, про що свідчать витяги з іспанського реєстру, пише «Українська правда». Сам Євген Борисов каже, що не знає про майно його родини на іспанському узбережжі.

Наприклад, там на матір Борисова записані вілла за понад $3 мільйони та Мерседес В класу 2022 року випуску ціною від $100 тисяч, на дружину — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, на тещу — позашляховик Toyota Land Cruiser 2023 року випуску. За час повномасштабної війни в родині Євгена Борисова зʼявилося ще третє авто, тож вартість його автопарку становить приблизно $500 тисяч.

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Євген Борис спочатку стверджував, що його родина не має майна в Іспанії, а після доказів з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею, у яку він «не влазить». Мовляв, дружина зараз займається документацією, тому про купівлю нерухомості вона мала розповісти йому пізніше. Щодо нової тещиної машини, то він сказав, що вона продала стару й купила Land Cruiser.