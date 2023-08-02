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На Закарпатті підозру отримав військком районного ТЦК. Він змушував військовослужбовців будувати йому будинок

Автор:
Софія Телішевська
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який з початку березня цього року змушував солдатів будувати його маєток. Чоловік виявився уродженцем рф.

Під час обшуків у нього вилучили заборонену українським законодавством символіку, службову документацію, дорогоцінні метали та гроші.

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Слідство встановило, що земельну ділянку під будівництво чоловік придбав під час дії правового режиму воєнного стану, після чого побудував на ній приватну садибу. А нерухоме майно оформив на близького родича.

Військкому загрожує до 12 років позбавлення волі.