Очільник київської ВЛК отримав підозру за підробку меддовідок

Голові військово-лікарської комісії Подільського військкомату повідомили про підозру в підробці довідок для виїзду військовозобовʼязаних за кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Про це пише Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що підозрюваний зі спільниками виготовляли підробні довідки про непридатність чоловіків до військової служби, після чого тих знімали з обліку, а документ використовували для виїзду з України. За «послугу» брали $3—4 тисячі.

У схемі брали участь девʼять людей, які шукали охочих уникнути мобілізації та робили документи про непридатність. Усі вони працівники медичних установ Києва, члени військово-лікарських комісій.

Голову ВЛК і його спільників викрили під час підготовки пакета документів для трьох чоловіків призовного віку і отримання від них грошей.

У лютому 2023 року підозри вже отримали голова ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також шість лікарів. Під час подальшого розслідування правоохоронці викрили й очільника ВЛК Подільського військкомату.