У Києві голові ВЛК повідомили про підозру через підроблені довідки

У Києві голові військово-лікарської комісії повідомили про підозру. Він підробив медичні документи про непридатність до служби для трьох ухилянтів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ і керівник Голосіївського районного військкомату організували незаконний виїзд за кордон для трьох ухилянтів. Кожен з них заплатив за «послугу» по $10 тисяч.

Зловмисники залучили до незаконної схеми одного з голів військово-лікарської комісії у столиці. Правоохоронці стверджують, що голова ВЛК не знав про їхні наміри.

ДБР