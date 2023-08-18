У Києві голові ВЛК повідомили про підозру через підроблені довідки

У Києві голові військово-лікарської комісії повідомили про підозру. Він підробив медичні документи про непридатність до служби для трьох ухилянтів.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ і керівник Голосіївського районного військкомату організували незаконний виїзд за кордон для трьох ухилянтів. Кожен з них заплатив за «послугу» по $10 тисяч.
Зловмисники залучили до незаконної схеми одного з голів військово-лікарської комісії у столиці. Правоохоронці стверджують, що голова ВЛК не знав про їхні наміри.
- Миколаївський обласний центр психічного здоровʼя видавав чоловікам довідки про непридатність до військової служби. Бізнес організував директор лікарні, який залучив до цього підлеглих лікарів. Клієнтів шукав правоохоронець.
- Загалом Державне бюро розслідувань розслідує понад 100 справ щодо посадовців військкоматів. Основні зловживання — схеми з виплатами, допомога в перетині кордону і побиття військових.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінили чоловіками, які отримали поранення на війні.