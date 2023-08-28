У Вінниці викрили понад 10 працівників ВЛК та лікарів, які допомагали ухилянтам. У справі 200 епізодів

У Вінниці ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатор — посадовець місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до схеми понад 10 людей, насамперед чиновників обласної військово-лікарської комісії.
Про це 28 серпня повідомила Служба безпеки України.
За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам уникнути мобілізації — на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких послуг він оцінював від $3 тисяч до $10 тисяч (сума залежала від складності діагнозу і терміновості довідки).
Після отримання замовлення посадовець місцевої лікарні звертався до спільників із місцевої військової медкомісії, які підробляли медичні висновки про стан здоров’я клієнтів. Ці довідки і дозволяли чоловіків звільняти від військової служби.
СБУ встановила понад 200 епізодів, а також затримала головного фігуранта — посадовця лікувально-діагностичного центру, на гарячому. Учасникам схеми загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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