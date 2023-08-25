В Одесі співробітник ВЛК за $10 тисяч підробляв документи призовників — його затримали

В Одесі правоохоронці затримали співробітника військово-лікарської комісії одного з районних військкоматів і двох його спільників. Вони за $10 тисяч підробляли документи для виїзду за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Після отримання грошей чоловіків направляли на проходження ВЛК в Одесу, де їм ставили фіктивну непридатність до військової служби.

Тільки в цьому ТЦК цією схемою скористалися понад сто чоловіків призовного віку.

У фігурантів провели обшуки та знайшли докази.