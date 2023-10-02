ГУР: Ударні дрони атакували авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59

Першого жовтня ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод, де виробляли ракети Х-59 різних модифікацій.

Про це вранці 2 жовтня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За підтвердженими даними ГУР, три з чотирьох дронів влучили в ціль і завдали значних пошкоджень заводу.

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря — поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські Повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні обʼєкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

У соцмережах 1 жовтня публікували відео атаки на авіазавод.