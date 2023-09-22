Командувач Повітряних сил: Удару по штабу Чорноморського флоту рф завдала українська авіація

Командувач Повітряних сил Микола Олещук опосередковано заявив, що удару по штабу Чорноморського флоту рф у Криму завдала українська авіація. Він оприлюднив відповідне відео і написав: «Ми ж обіцяли, що далі буде».
Імовірно, йдеться про роботу ракет Storm Shadow, які Силам оборони передала Британія.
Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження штабу командування російського флоту в окупованому Севастополі.
- 22 вересня близько 13:15 Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту рф у Криму, будівля зазнала пошкоджень, виникла пожежа. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив удар і попередив про ймовірність повторної атаки. За пів години після атаки в Севастополі ввімкнули сирени й оголосили евакуацію в низці дитячих та освітніх закладів.
- Уранці окупанти вже ставили в Севастополі димову завісу, але на території півострова місцеві все одно чули вибухи. Міноборони рф заявило, що нібито збили ракету і два безпілотники.
- У росії спершу заявили про одного загиблого військового внаслідок удару по штабу. Однак згодом Міноборони росії уточнило, що військовий зник безвісти, а не загинув.