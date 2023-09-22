Ракети атакували штаб Чорноморського флоту рф у Севастополі. У місті лунає повітряна тривога

У Севастополі завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту росії.

Про це повідомив окупаційний «губернатор» міста Развожаєв.

Росіяни звинувачують в атаці ЗСУ. Україна поки що інциденту не коментувала. Місцеві Telegram-канали публікують наслідки удару.

На фото, як стверджують, штаб російського Чорноморського флоту після ракетного удару.

Крымский ветер

У Севастополі лунають сирени повітряної тривоги. Так званий губернатор попереджає про ще один імовірний удар, а також публікує інструкцію, що робити, коли оголошена повітряна тривога.

Міноборони росії підтвердило удар по штабу Чорноморського флоту рф. Там повідомили про загибель одного військового. Також стверджують, що російська ППО нібито збила пʼять ракет.