СБУ та ВМС вдарили по військовому аеродромі «Саки» в Криму — техніка росіян серйозно пошкоджена

Уночі проти 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ вдарили по аеродромі «Саки» в окупованому Криму.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.
За їхніми даними, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцир». Крім того, там розташована база підготовки операторів безпілотників Mojaher. Росіяни використовують ці дрони для координації власних повітряних атак, а також як бойові ударні БпЛА.
Удар серйозно пошкодив техніку окупантів. Спершу українські безпілотники перенавантажили російську ППО. Потім запустили ракети «Нептун».
Російські Telegram-канали пишуть про щонайменше 30 загиблих військових рф.
- Уночі з 20 на 21 вересня безпілотники атакували окупований Крим та Орловську область росії. У Криму атака тривала понад дві години. Російські пабліки назвали її наймасовішою за весь час. Вибухи чули в Євпаторії, Джанкої, Балаклаві, Севастополі, Саках, Новофедорівці та інших містах. Міноборони росії заявило про збиття 19 дронів.