СБУ та ВМС вдарили по військовому аеродромі «Саки» в Криму — техніка росіян серйозно пошкоджена

Уночі проти 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ вдарили по аеродромі «Саки» в окупованому Криму.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

За їхніми даними, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцир». Крім того, там розташована база підготовки операторів безпілотників Mojaher. Росіяни використовують ці дрони для координації власних повітряних атак, а також як бойові ударні БпЛА.

Удар серйозно пошкодив техніку окупантів. Спершу українські безпілотники перенавантажили російську ППО. Потім запустили ракети «Нептун».

Російські Telegram-канали пишуть про щонайменше 30 загиблих військових рф.