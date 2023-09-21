Уночі безпілотники атакували окупований Крим і Орловську область рф

Уночі з 20 на 21 вересня безпілотники атакували окупований Крим та Орловську область росії, пишуть місцеві пабліки.

Губернатор області Андрій Кличков заявив, що два дрони атакували обʼєкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито вдалося збити. Російські Telegram-канали уточнюють, що ціллю була нафтобаза «Дружба».

Міноборони рф відзвітувало про нібито збиття одного дрона над Орловською та ще по одному над Бєлгородською і Курською областями.

У Криму атака тривала понад дві години. Російські пабліки назвали її наймасовішою за весь час. Вибухи чули в Євпаторії, Джанкої, Балаклаві, Севастополі, Саках, Новофедорівці та інших містах. Міноборони росії заявило про збиття 19 дронів.