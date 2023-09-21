Уночі безпілотники атакували окупований Крим і Орловську область рф

Уночі з 20 на 21 вересня безпілотники атакували окупований Крим та Орловську область росії, пишуть місцеві пабліки.
Губернатор області Андрій Кличков заявив, що два дрони атакували обʼєкти паливно-енергетичного комплексу, але їх нібито вдалося збити. Російські Telegram-канали уточнюють, що ціллю була нафтобаза «Дружба».
Міноборони рф відзвітувало про нібито збиття одного дрона над Орловською та ще по одному над Бєлгородською і Курською областями.
У Криму атака тривала понад дві години. Російські пабліки назвали її наймасовішою за весь час. Вибухи чули в Євпаторії, Джанкої, Балаклаві, Севастополі, Саках, Новофедорівці та інших містах. Міноборони росії заявило про збиття 19 дронів.
- Удень 20 вересня Україна атакувала місця дислокації російської техніки у Криму — вибухи лунали в районі Інкерману, а також поблизу аеродромів «Бельбек» та «Кача».
- 17 вересня в окупованому Севастополі в районі мису Фіолент пролунали вибухи. Там базується 26 морський радіотехнічний загін і розташовується радіотехнічна станція з дванадцятьма радіолокаційними антенами. Це була спільна операція ГУР і ВМС.
- У Севастополі в ніч на 13 вересня пролунала серія гучних вибухів. На ранок стало відомо про два епіцентри займання в Південній бухті та один — у Корабельній бухті. Міністерство оборони росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито десятьма крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.
- В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив, що удару по Севастополі завдала українська авіація, і натякнув на роботу ракет Storm Shadow. Речник Військово-морських сил додав, що уражений у Севастополі «Мінськ» не підлягає відновленню.