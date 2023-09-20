Україна атакувала місця дислокації російської техніки у Криму

В окупованому Криму в районі Інкерману, а також поблизу аеродромів «Бельбек» та «Кача» близько 13:00 пролунали вибухи.

У соцмережах також повідомляють про звуки вибухів у Південній бухті Севастополя.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» підтвердив ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму.

«Українські сили працюють по військових об’єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в українському Криму», — заявив він.

Загалом, каже, останніми днями є дуже багато новин з Криму. «Це все в рамках одного комплексу заходів. Всі ці заходи – результативні, повірте». Детальнішу інформацію про наслідки ударів обіцяють оприлюднити згодом.

Представник окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про падіння безпілотників у результаті роботи засобів ППО у селі Верхньосадове і в селищі Кача. За його словами, біля Севастопольської бухти використовуються засоби аерозольного маскування, утім місцеві кажуть про «приліт».