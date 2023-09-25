ССО підтвердили ліквідацію командувача Чорноморського флоту рф під час атаки на штаб у Севастополі

Сили спеціальних операцій підтвердили ліквідацію командувача Чорноморського флоту рф Віктора Соколова, який був у штабі, коли по ньому завдали ракетного удару.
Також загинули 34 офіцери, а ще 105 окупантів дістали поранення.
Будівля штабу не підлягає відновленню.
Нагадаємо, по штабі Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару під час наради керівного складу.
- 22 вересня близько 13:15 Україна завдала удару по штабі Чорноморського флоту рф у Криму, будівля зазнала пошкоджень, виникла пожежа. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив удар і попередив про ймовірність повторної атаки. За пів години після атаки в Севастополі ввімкнули сирени й оголосили евакуацію в низці дитячих та освітніх закладів.
- Уранці окупанти вже ставили в Севастополі димову завісу, але на території півострова місцеві все одно чули вибухи. Міноборони рф заявило, що нібито збили ракету і два безпілотники.
- У росії спершу заявили про одного загиблого військового внаслідок удару по штабі. Однак згодом Міноборони росії уточнило, що військовий зник безвісти, а не загинув.
- У травні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру Соколову за наказ обстріляти ракетами «Калібр» енергоінфраструктуру України. 10 серпня 2022 року від ракетної атаки за його наказом загинули четверо людей і ще 40 дістали поранення. Соколова звинувачували за трьома статтями — посягання на територіальну цілісність, ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни.