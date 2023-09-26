Міноборони росії поширило кадри наради з командувачем Чорноморського флоту. Українські ССО раніше повідомляли про його загибель

Міністерство оборони росії поширило кадри наради, на якій нібито присутній командувач Чорноморського флоту рф Віктор Соколов. На фото можна бачити дату наради — 26 вересня, тобто вона проходила сьогодні. На світлині Соколов у нижньому лівому куті.
Напередодні, 25 вересня, Сили спецоперацій України заявили, що Соколов загинув під час ракетного удару по штабі Чорноморського флоту в Севастополі. Вони стверджували, що тоді загинули ще 33 офіцери, ще 105 росіян дістали поранень. Сама ж будівля відновленню не підлягає.
Згодом в ССО відреагували на появу командувача Чорноморського флоту рф на нараді. Інформацію про його загибель наразі уточнюють, але додають, що за даними ССО у штабі флоту від ракетного удару загинули 34 офіцери. Багатьох досі не ідентифікували.
- 22 вересня близько 13:15 Україна завдала ракетного удару по штабі Чорноморського флоту рф у Криму. На відео, які ширилися соцмережами, видно, що штаб знищили крилатими ракетами Storm Shadow або SCALP EG, які по суті є одним і тим самим.
- У травні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру Соколову за наказ обстріляти ракетами «Калібр» енергоінфраструктуру України. 10 серпня 2022 року від ракетної атаки за його наказом загинули четверо людей і ще 40 дістали поранень. Соколова звинувачували за трьома статтями — посягання на територіальну цілісність, ведення агресивної війни та порушення законів і звичаїв війни.