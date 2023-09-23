Українська авіація вдарила ракетами по штабу Чорноморського флоту рф, коли там проходила нарада керівників

По штабу чорноморського флоту у Севастополі завдали удару під час наради керівного складу, повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.

«Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила вчасно і точно уразити штаб Чорноморського флоту — під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Криму», — зазначила пресслужба ССО.

Бійці ССО передали дані Повітряним силам для завдання удару.

«Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат — десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту. Ідемо далі», — резюмували спецпризначенці.