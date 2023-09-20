ГУР: На аеродромі в Підмосковʼї невідомі підірвали два літаки та гелікоптер

Українська розвідка повідомила, що 18 вересня невідомі заклали вибухівку та підірвали два літаки Ан-148 та Іл-20, що стояли на військовому аеродромі «Чкаловський» в Підмосковʼї. Ці літаки належать 354 авіаполку спеціального призначення.

Також знищено вертоліт Мі-28Н, який росіяни залучали до збиття ударних дронів над Московською областю.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

«Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та спеціальні літаки (літаки-розвідники)», — додали в ГУР.

Пошкодження літаків не дозволяють розраховувати на швидке їх відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

Росія тим часом шукає диверсантів, котрі скоїли це, та обмежує поширення інформації в медіа.