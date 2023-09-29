Нагірний Карабах залишили майже 85 тисяч людей — це половина населення регіону

Із Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже майже 85 тисяч вірмен, які не захотіли жити в регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.

Як повідомляє «Радіо Азатутюн», станом на 6 ранку 29 вересня у Вірменію вʼїхали 84 770 вимушених переселенців. Якщо враховувати дані перепису населення Карабаху за 2015 рік, то регіон залишила половина населення. За даними перепису, там мешкали майже 145 тисяч людей, майже всі — етнічні вірмени.

Люди їдуть з Карабаху через Лачинський коридор, якиє є єдиною дорогою до Вірменії.