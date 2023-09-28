У Вінниці викрили посадовців військкомату, які допомагали ухилянтам

Державне бюро розслідувань у Вінниці викрило посадовців військкомату, які допомагали ухилянтам уникнути мобілізації і виїхати за кордон.
Про це пише пресслужба.
Організував схему офіцер відділення призову Вінницького обʼєднаного міського ТЦК і СП та залучив до неї двох членів військово-лікарської комісії — травматолога та хірурга. Усіх затримали.
Офіцер шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації. За $4 тисячі їм вигадували діагнози та готували документи про непридатність.
Працівники ДБР вилучили записи із чорною бухгалтерією, списки військовозобовʼязаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч гривень.
Затриманим повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті — увʼязнення до девʼяти років із конфіскацією майна.
- Раніше у Вінниці викрили понад 10 працівників ВЛК і лікарів, які допомагали ухилянтам, в Одесі затримали співробітника ВЛК, що за $10 тисяч підробляв документи призовників, у Києві голові ВЛК Подільського військкомату повідомили про підозру в підроблянні довідок для виїзду військовозобовʼязаних за кордон. Також СБУ ліквідувала схеми ухилення від мобілізації в Херсоні та в Івано-Франківській області.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінили чоловіками, які отримали поранення на війні.
- 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення всіх очільників обласних військкоматів.