Болгарія остаточно погодила передачу Україні несправних ракет С-300

Болгарський парламент остаточно погодив передання Україні непридатних до експлуатації керованих ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Болгарські парламентарі провели закрите засідання, на якому й ухвалили рішення передати Україні ці ракети. У пакет допомоги також увійшли боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї, які болгарська армія вже не використовує.

«Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію», — йдеться в пояснювальній записці.

Офіційних результатів голосування ще не показали, але журналісти отримали інформацію від депутата Деляна Пеєвського, що рішення схвалене. Відомо, що прокремлівська партія «Вузраждане» виступила проти.

Також очікується підписання остаточної угоди про передання Україні близько 100 БТР із болгарських складів.