Оборонний комітет парламенту Болгарії погодив передачу Україні несправних ракет С-300. Чим це аргументують

Оборонний комітет парламенту Болгарії погодив передання Україні непридатних до експлуатації керованих ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Окрім боєприпасів, Болгарія хоче передати непотрібні для себе набої калібру 5,56х45 мм.

Прихильники проєкту заявили, що ракети для С-300 були визнані болгарськими військовими непридатними до експлуатації, але нібито Україна зможе їх використати.

«Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію», – йдеться в пояснювальній записці.

Рішення ще має підтримати палата представників, і коли це станеться, то Міноборони Болгарії прийматиме рішення про кількість ракет та патронів, які будуть передані Україні.

Також очікується підписання остаточної угоди про передання Україні близько 100 БТР із болгарських складів.