Азербайджан затримав колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки

Азербайджанські прикордонники затримали колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) Рубена Варданяна. Він обіймав цю посаду з 4 листопада 2022 року до 23 лютого 2023-го.

Про це повідомила Прикордонна служба Азербайджану.

Варданяна затримали на КПП у Лачинському коридорі, коли він намагався виїхати з Карабаху до Вірменії. Його доставили в Баку, де «передали відповідним державним органам».

Вірменські медіа раніше писали, що у Баку є список представників НКР, яких вимагають видати.

Варданян вважаєтсья проросійським бізнесменом і політиком. У розслідуванні The Washington Times його називали одним із найбагатших людей росії і близьким другом путіна. Варданяна звинувачують у відмиванні грошей через офшорні компанії та переказі коштів наближеним до путінського режиму.