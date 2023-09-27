Азербайджан затримав колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки

Азербайджанські прикордонники затримали колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) Рубена Варданяна. Він обіймав цю посаду з 4 листопада 2022 року до 23 лютого 2023-го.
Про це повідомила Прикордонна служба Азербайджану.
Варданяна затримали на КПП у Лачинському коридорі, коли він намагався виїхати з Карабаху до Вірменії. Його доставили в Баку, де «передали відповідним державним органам».
Вірменські медіа раніше писали, що у Баку є список представників НКР, яких вимагають видати.
Варданян вважаєтсья проросійським бізнесменом і політиком. У розслідуванні The Washington Times його називали одним із найбагатших людей росії і близьким другом путіна. Варданяна звинувачують у відмиванні грошей через офшорні компанії та переказі коштів наближеним до путінського режиму.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.
- 21 вересня в місті Євлах пройшла зустріч представників вірменського населення Карабаху й влади Азербайджану. На ній сторони обговорювали реінтеграцію вірменського населення Карабаху до Азербайджану, відновлення інфраструктури й гуманітарні питання. Вірменам регіону пообіцяли пальне, продовольство і медичну допомогу.
- Збройні формування Нагірно-Карабаської Республіки погодилися скласти зброю і здати техніку. Азербайджан вимагає реформувати всі сили НКР і розпустити її уряд.
- 27 вересня Азербайджан офіційно назвав свої втрати у боях за Нагірний Карабах — 192 військові загинули, 512 поранені.
- Вірменська сторона свої втрати не розголошувала. Напередодні в уряді Вірменії заявили, що до моргів країни з Карабаху доставили 125 тіл, але частина з них — це загиблі від вибуху на бензосховищі поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) — Аскеран, де люди стояли у черзі за пальним.
- Тим часом із Карабаху до Вірменії масово тікають люди. Вони їдуть через єдиний вільний коридор — Лачинський. Чергу з автівок на дорозі видно з космосу. Регіон на 27 вересня залишили майже 49 тисяч людей, їхня кількість зростатиме.