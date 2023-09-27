Азербайджан назвав свої втрати в боях за Нагірний Карабах — загинули 192 військові

Азербайджан назвав свої втрати в «антитерористичній операції» в Нагірному Карабаху, яка тривала добу — з 19 по 20 вересня.
Міністерство охорони здоровʼя країни повідомило про 192 загиблих військових і 512 поранених.
Напередодні, 26 вересня, міністр охорони здоровʼя Вірменії Анаіт Аванесян заявила, що з Нагірного Карабаху до моргів країни доставили 125 тіл. Частина з цих людей (за останніми даними, 68) загинули внаслідок вибуху на бензосховищі поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) — Аскеран, де люди стояли в черзі за пальним, щоб виїхати з оточеного азербайджанцями регіону.
Вірменська сторона — як влада Вірменії, так і уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки — офіційно свої втрати у боях не розголошували. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули від 32 до 100 людей, зокрема й цивільні.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.
- 21 вересня в місті Євлах пройшла зустріч представників вірменського населення Карабаху й влади Азербайджану. На ній сторони обговорювали реінтеграцію вірменського населення Карабаху до Азербайджану, відновлення інфраструктури й гуманітарні питання. Вірменам регіону пообіцяли паливо, продовольство і медичну допомогу.
- Збройні формування Нагірно-Карабаської Республіки погодилися скласти зброю і здати техніку. Азербайджан вимагає реформування всіх сил НКР і розпуск її уряду. Тим часом із Нагірного Карабаху масово їдуть вірмени. Вони прямують до Вірменії через єдиний коридор — Лачинський. Станом на 27 вересня Карабах залишили майже 43 тисячі людей.