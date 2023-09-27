Азербайджан назвав свої втрати в боях за Нагірний Карабах — загинули 192 військові

Азербайджан назвав свої втрати в «антитерористичній операції» в Нагірному Карабаху, яка тривала добу — з 19 по 20 вересня.

Міністерство охорони здоровʼя країни повідомило про 192 загиблих військових і 512 поранених.

Напередодні, 26 вересня, міністр охорони здоровʼя Вірменії Анаіт Аванесян заявила, що з Нагірного Карабаху до моргів країни доставили 125 тіл. Частина з цих людей (за останніми даними, 68) загинули внаслідок вибуху на бензосховищі поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) — Аскеран, де люди стояли в черзі за пальним, щоб виїхати з оточеного азербайджанцями регіону.

Вірменська сторона — як влада Вірменії, так і уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки — офіційно свої втрати у боях не розголошували. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули від 32 до 100 людей, зокрема й цивільні.