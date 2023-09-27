Вибух на бензосховищі в Нагірному Карабаху: кількість загиблих зросла до 68, доля 105 людей невідома

Кількість загиблих у Нагірному Карабаху під час вибуху на бензосховищі зросла до 68 людей. Із них ідентифікували лише 21 людину.

Про це повідомляє суспільне телебачення Вірменії.

Пораненими вважаються 290 людей, з яких 168 доставили до вірменських медустанов. Більшість постраждалих у тяжкому і вкрай тяжкому стані. Доля 105 людей залишається невідомою.

Причина вибуху, який стався 25 вересня поблизу траси Степанакерт (Ханкенді) — Аскеран, досі невідома. Є версія, що вибух стався, коли люди вишикувалися в чергу, щоб заправити свої автомобілі й залишити Нагірний Карабах.

Уряд Вірменії повідомив, що станом на вечір 26 вересня кількість людей, які вʼїхали на територію країни, становила 28 120, реєстрацію завершили вже для 20 800 із них. Азербайджан після закінчення вдалої військової операції відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії.