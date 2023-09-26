На переправі до Румунії був автобус із дітьми, його встигли вивести за 10 хвилин до російської атаки на пором

Під час нічного удару на припортову інфраструктуру Одеської області росіяни атакували поромну переправу «Орлівка», яка веде до Румунії. Дрони пошкодили вантажівки та вікна в адміністративних будівлях.

Про це розповів засновник поромного комплексу «Орлівка» Юрій Дімчогло, передає «Радіо Свобода».

«Постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску, дуже багато цивільних, міжнародного напрямку, вантажівок — близько 30. З них шість вигоріли повністю. Трохи пошкоджено складські приміщення, але прямого влучання туди не було. Основні влучання були у зони митниці та накопичувальні зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на вʼїзді в Україну», — сказав він.

За словами Дімчогло, адміністративний будинок пункту пропуску вцілів, але ударна хвиля вибила скло, 80% вікон доведеться замінювати.

Між повітряною тривогою й атакою пройшло 10—15 хвилин. Прикордонники зреагували швидко й вивели з території пункту перетину громадський транспорт.

«Було два автобуси, один на вʼїзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів. Слава богу, що на пункті пропуску не було цього автобуса з дітьми. Тому що я не знаю, що б було», — каже він.

Другий автобус, за словами Дімчогло, оформили за 10 хвилин. Під час його відʼїзду почалися удари, через що в автобусі тріснуло скло. Постраждали тільки водії.

Дімчогло вказав на те, що переправа є «повністю цивільним обʼєктом» без військових, за винятком прикордонників. Водночас це також єдиний пункт перетину кордону з країною Євросоюзу на півдні України.